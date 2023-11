Revisarán presupuesto en BCS para erradicar la violencia contra las mujeres

Entre las problemáticas que mantiene Baja California Sur para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres, se encuentra el tema del presupuesto gubernamental, comentó María Luisa Ojeda González, diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género.

La presidenta de la comisión expresó que, para lograr la operatividad de las políticas públicas en pro del avance hacia la equidad de género, se necesitan recursos financieros, pues ello resulta un obstáculo importante:

“Efectivamente, estamos en un mes muy importante, que es el mes de la no violencia hacia la mujer. Y para erradicar la violencia, soy una convencida de que para que todas las políticas públicas se lleven a cabo a su cabalidad, debe de existir presupuesto; si no hay presupuesto, no hay operatividad”, detalló.