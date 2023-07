Habitantes de La Paz se preparan para la tarifa de verano de CFE

Hasta el momento, la población de La Paz, no ha notado un aumento significativo en el pago de recibo de la luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, reconocen que esto se debe a que apenas inicia el verano, lo que conlleva al uso de aires acondicionados en sus hogares. Al respecto, nos comenta un ciudadano, quien no quiso dar su nombre:

“Ya ves que aquí manejamos dos tarifas diferentes; cada seis meses cambia, y es adecuado al tipo de consumo que hay. Está bien, que suba, todo sube, ¿no? […] Pues es subsidiada, a nuestro recurso… Pagar unos pesos más, pues creo que lo vale, la comodidad de tener aire acondicionado y luz, pues es algo, que, pues sí […]. Si tú comparas tus recibos, son los mismos meses los que incrementan, que es en verano. Sí ves un incremento en un mes que no es, preocúpate, pero si sube unos no sé 20 pesos, es lo normal”.

Por otra parte, algunas personas han notado un aumento en períodos anteriores; sin embargo, reconocen que el subsidio ayuda a aminorar el gasto; así detallan otros individuos:

“El pasado y el antepasado, hay un poquito de aumento… Supuestamente, es la tarifa de invierno, pero posiblemente, venga menos”. -Benito Cota Higuera.

“No sé si subió mucho, según yo tengo entendido que no. Estoy pagando lo mismo, lo que pagué el año pasado, pero la verdad no sé, no estoy seguro si subió o no subió”. -Ciudadano. Anónimo.