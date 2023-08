Han perdido días de clases porque CFE no atiende reporte en telesecundaria

Esta semana inició el ciclo escolar y los tres días no han tenido energía eléctrica, lo que ha impedido reanudar labores en una telesecundaria de La Paz. Desde que el ciclo escolar inició, a las 8:30 de la mañana, después de encender los aires acondicionados, se fue la luz.

El Profr. César Newman Bouttier Ortiz, director de la Telesecundaria #10, reportó a la Comisión Federal de Electricidad la falta del suministro eléctrico en las aulas, pero no pudieron resolver el problema.

° Niños de la Primaria Ignacio Allende sufren de calor en inicio de clases

Cuando pensaron que se había podido restaurar la electricidad, minutos más tarde regreso el problema. Cuando sucedió, el director levantó otro reporte, pero no hubo una solución.

“Tengo varios números de solicitudes o de reportes y ya el día de ayer por la noche, que fue la última vez que yo hablé, porque ya la verdad la paciencia se me agotó. Me dijeron que surgieron con una serie de situaciones que me dieron a mí entender de que no existía un verdadero seguimiento por parte de comisión, porque, pues todo eso se canaliza en México y de México, lo reportan aquí a la entidad”.