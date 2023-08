Sin palabras, AMLO sobre que Ángel Gurría encabece proyecto de oposición

¿Qué no pudieron encontrar a otra persona?, fue la pregunta de Andrés Manuel López Obrador este miércoles en la conferencia de prensa ante la noticia de que José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda (SHCP) en el gobierno de Ernesto Zedillo, actualmente encabeza el proyecto de la oposición.

“Si es lamentable, yo no solo pensaría en su pensión, en el papel que jugó cuando el Fobaproa, no, lo que es sorprendente, que es único, excepcional es que el sea ahora el que encabece al grupo que va elaborar el proyecto del bloque conservador, eso es lo que resulta inexplicable, porque, ¿Qué no pudieron encontrar a otra persona?”.