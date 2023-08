“No está despedida, está suspendida”: Delegado de ISSSTE sobre enfermera que grabó a ratón en ISSSTE

Es importante destacar que Verenice no compartió el material con la prensa, según lo indicado el 7 de agosto en CPS Noticias BCS. Además, se presentan documentos que detallan la terminación de su contrato laboral bajo el título de “Rescisión de Contrato Laboral sin Responsabilidad del Patrón”. Incluso, menciona que su huella digital fue deshabilitada y su ex directora afirmó que ya no tenía ningún vínculo laboral con la Institución.

De acuerdo con Inzunza, el Tribunal del Trabajo será responsable de determinar los siguientes pasos en el caso de Verenice.