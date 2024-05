SwiftiesForPalestine: Fans urgen a Taylor Swift posicionarse por la guerra en Gaza

Las fans de Taylor Swift, llamadas swifties, iniciaron una campaña en redes sociales para que la cantante se posicione en contra de la guerra en Gaza, la cual ya cobró más de 30 mil vidas.

Bajo el hashtag #SwiftiesForPalestine, las seguidoras de la cantante pop de 34 años compartieron carteles y mensajes posicionándose a favor de Palestina y en contra de los ataques del ejército israelí en la ciudad de Rafah.

To all Madrid swifties who are attending the eras tour, please spread awareness about Palestine, whether it be bringing a flag, a sign or exchanging friendship bracelets. Be loud, be angry, make sure you are seen. #SwiftiesForPalestine pic.twitter.com/bJSx8tMzcf — MÉLINA!! 🍉 (@melinaswifts) May 29, 2024

La campaña incluye la creación de los famosos friendship bracelets (pulseras de la amistad) característicos del grupo de fans, con los colores verde, blanco, rojo y negro para representar los colores de la bandera palestina.

De acuerdo con las swifties, la multimillonaria tiene la capacidad de impactar y llamar la atención sobre problemas cruciales que afectan a millones de personas en todo el mundo.

I want to see everyone using #SwiftiesForPalestine today. @taylorswift13 we are calling for you to speak up NOW. to donate to Palestinian families fleeing the bombing in Gaza NOW. to spread awareness about the genocide in Rafah NOW pic.twitter.com/ENBIVTk6rb — 𝒮𝒶𝓇𝒶𝒽 (𝒯𝒶𝓎𝓁𝑜𝓇’𝓈 𝓋𝑒𝓇𝓈𝒾𝑜𝓃) 🇵🇸 (@giftedswifted) May 29, 2024

Swifties realizan petición a Taylor Swift para que se pronuncie ante los actos en Palestina. Le piden hablar realizar donaciones para los afectados por la guerra. Asistentes al #MadridTStheErasTour han llevado carteles para llamar la atención de Swift.#SwiftiesForPalestine pic.twitter.com/V5V6CaZ1ic — TSWIFT MX (@tswift_mx) May 29, 2024

Lo anterior, debido a que los asistentes al The Eras Tour en Madrid, España, comenzaron a protestar en la espera del espectáculo, donde una swiftie incluso colgó la bandera de Palestina en su balcón.

Los conciertos de Taylor Swift en Madrid iniciaron este día en el estadio Santiago Bernabeú a las 20:00 horas de ese país, y terminarán el jueves 30 de marzo.

I’m begging for all those spain swiftie there to do something on the eras tour like this #SwiftiesforPalestine https://t.co/I4Y8X4Oo35 pic.twitter.com/enklC9m0mV — laras ☆ sibuk (@nightraylicht) May 29, 2024

