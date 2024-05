“The Tortured Poets Department” de Taylor Swift, el álbum más vendido de la década: Estos son sus récords

The Tortured Poets Department de Taylor Swift se convirtió en el mejor debut de su carrera y en el álbum más vendido de la década, al vender 6.6 millones de copias físicas en todo el mundo, según los datos de su discografía.

Cabe recordar que el mercado cada día es más complicado debido a las plataformas streaming que permiten la diversidad de música, lo que implica mayor competencia.

La intérprete de Fortnight alcanzó el número 1 con su disco número 11, después de sólo un poco más de una semana de su lanzamiento, el pasado 19 de abril, pero se trata de su cuarto trabajo que lo consigue.

Respecto al récord de ventas en vinilo, tan sólo en Estados Unidos vendió 2.6 millones de discos, superando su éxito con su último trabajo 1989 (Taylor’s Version). Ahora, también bate récords históricos de reproducciones en streaming.

En Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Francia, Irlandia, Italia, Suecia, Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Suiza y Nueva Zelanda también se posicionó en el lugar número 1.

Entre los otros hitos está el haber alcanzado, por primera vez en la historia, ocupar las primeras 14 posiciones del listado Hot 100 de Billboard.

