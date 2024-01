¡Lo olvidaron! Padres dejan a su hijo en centro comercial; se acordaron hasta la noche

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra un bochornoso momento que protagonizaron los padres de una familia en Tabasco, pues olvidaron a su hijo dentro de uno de los locales de un centro comercial.

Según los primeros reportes, la pareja acudió junto con el menor para afinar los últimos detalles para los preparativos del festejo por Año Nuevo, pues fue el pasado 31 de diciembre cuando el peculiar incidente se presentó.

De acuerdo con testigos, los adultos se percataron de la ausencia del niño hasta varias horas después, pues fue durante la noche, cuando regresaron al establecimiento que ya estaba cerrado y, con ayuda de las autoridades, rescataron al menor del interior.

Fue específicamente en la calle Mariano Escobedo, ubicada en el centro de Comalcalco, Tabasco, donde el pequeño permaneció sin sus padres, pues, según información compartida por medios locales, se quedó dormido.

Sin embargo, cuando sus padres salieron del lugar, no se dieron cuenta de que el niño no venía con ellos, por lo que se quedó encerrado tras su descuido.

Además, se dio a conocer que el menor golpeó la cortina metálica por algunos minutos, pues estaba desesperado por quedarse adentro del establecimiento, lo que provocó que también comenzara a gritar por auxilio.

Ya de vuelta en el lugar, la pareja solicitó el apoyo de personal de Seguridad Pública Municipal, quienes intervinieron para poder sacar al pequeño.

Como era de esperarse, cientos de páginas y perfiles compartieron el clip en plataformas digitales, por lo que múltiples internautas reaccionaron al incidente y acusaron a los adultos de “no tener la capacidad” para cuidar al niño.

Incluso, cuestionaron el papel de las autoridades de Tabasco, de quien aseguraron tendrían que iniciar investigaciones para establecer si el pequeño tiene una buena calidad de vida o no:

“Eso no es chiste… ¿Qué tipo de vida vive ese niño con sus padres, para no ser importante y dejarlo olvidado en ese lugar?”; “Algo no está muy claro, las autoridades deberían investigar bien, porque quién en su sano juicio va a olvidar así a un hijo por horas. Esto no es normal, algo nunca visto”, se lee en los comentarios.