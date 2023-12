Taylor Swift cumple 34 años y lanza en online ‘Eras Tour Concert Film’

Taylor Swift está de manteles largos, y decidió festejarlo junto a sus fans, por lo que anunció que la filmación de su concierto “Eras Tour” está disponible en línea a partir de hoy.

La cantante estadounidense, que está cumpliendo 34 años este 13 de diciembre, reveló que “Eras Tour Concert Film” se podrá visualizar en plataformas como Prime Video, Xfinity, SkyStore, AMC, Apple TV, VUDU y Microsoft.

El costo del concierto tiene relación con su álbum, “1989”, pues costará 19.89 dólares, es decir, poco más de 340 pesos.

Además, Taylor Swift en sus redes reveló que esta versión, a diferencia de la presentada en cines en noviembre, tendrá tres canciones más, “Wildest Dreams”, “The Archer” y “Long Live”.

I had the time of my life fighting dragons with youuuu 🫶 Celebrate 34 with me by watching The Eras Tour (Extended Version) including “Long Live” 🐉 “The Archer” 🏹 and “Wildest Dreams” 🩵 at home!

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 13, 2023