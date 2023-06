Tenoch Huerta abandona película “Fiesta en la Madriguera” tras acusaciones de María Elena Ríos

Tras la controversia en la que se ha visto envuelto Tenoch Huerta, al ser señalado por la saxofonista María Elena Ríos por supuesto abuso emocional, abuso de poder, así como de ser un presunto depredador sexual encubierto, el actor ha anunciado su retiro de la película “Fiesta en la Madriguera”.

De acuerdo a lo señalado por Tenoch, decidió abandonar voluntariamente el proyecto para enfocarse en restaurar su reputación. Sin embargo, también argumentó que uno de los motivos que lo orilló a tomar esta decisión fue que lo señalamientos realizados en su contra podrían tener repercusiones negativas tanto en la película como en las personas involucradas en el proyecto.

Entre las acusaciones que recaen sobre el actor, se encuentra la práctica de “stealthing”, un delito sexual agravado en México que consiste en retirar el condón durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona.

Las acusaciones han generado reacciones diversas, y figuras públicas como Hernán Gómez Bruera, hermano de Facundo, han cuestionado la credibilidad del testimonio de Malena Ríos. En respuesta, ella enfatizó que no esperaba más de Hernán, por lo que lo acusó de no poder controlar sus emociones y de expresarse con adjetivos violentos.

En el comunicado que emitió Ríos, explicó que además de la violencia que supuestamente sufrió por parte de Huerta, actualmente tiene un proceso legal por feminicidio en tentativa. Teniendo en cuenta este proceso, aseguró que Tenoch aprovechó su vulnerabilidad emocional para manipularla y abusar de ella.

La saxofonista también criticó el comunicado emitido por el actor, calificándolo como una técnica de intimidación propia de un agresor y atribuyendo su comportamiento a estructuras patriarcales.

Además, reafirmó su posición como defensora de derechos humanos y dejó claro que no permitirá que ningún comunicado minimice las violencias que supuestamente el actor ejerció sobre ella. Destacó las dificultades que enfrentan las mujeres en un país donde las leyes aún no las protegen y donde el privilegio masculino puede tragárselas en cualquier momento.

Mencionó que tras su denuncia, otras mujeres se acercaron para compartir sus historias de abuso por parte de Huerta, describiendo un patrón en el que el actor buscaba mujeres emocionalmente vulnerables, las manipulaba y luego las abandonaba. Además, mencionó que el colectivo llamado “Poder Prieto” que aparentemente lo protege y respalda.

“Dentro del mismo colectivo, algunas mujeres integrantes, al enterarse de mi situación, hicieron comentarios como: ‘Sí, es muy idiota, pero está intentando deconstruirse, lo sé’, una de las actrices fundadoras me lo admitió.

‘Te escucho y te entiendo. Yo también pasé por lo mismo que tú, pero no me afectó tanto porque no me enamoré. Entendí que era un acostón. Mira, es porque eras nueva en el colectivo,digamos que te tocaba pasar por él, pero lo que te hizo no está bien. Pero pues yo apenas estoy empezando en la actuación, Tenoch y Maya podrían recomendarme’, confesó otra joven actriz. Estas son las mismas mujeres que me dieron la espalda y me atacaron para defenderlo”.