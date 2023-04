Tiroteo durante cumpleaños deja 4 muertos en EE.UU.

Al menos cuatro personas muertas y cerca de 20 heridos fue el saldo de un tiroteo en un pequeño pueblo de Alabama, al sur de Estados Unidos, esto durante el cumpleaños de un adolescente, así lo reveló la policía este domingo.

Los medios locales así como los testigos dieron a conocer que el lamentable hecho ocurrió la noche del sábado durante la celebración de “Sweet 16”, lo similar a los quince años en latinoamérica y dejó al menos a 20 personas heridas.

La cadena de televisión WRBL reportó este domingo una fuerte actividad policial y cintas de bloqueo alrededor de un edificio, así como sábanas blancas cubriendo partes del piso.

Por su parte, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, expresó su molestia por los hechos a través de su cuentan en Twitter y dijo, “los crímenes violentos no tienen lugar en nuestro estado.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) April 16, 2023