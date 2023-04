Tiroteo en universidad de Oklahoma deja un muerto

Una persona muerta fue el saldo de un tiroteo que se registró este lunes en la universidad Rose State College en Midwest City, ubicada en Oklahoma.

Autoridades en Estados Unidos a través de redes sociales informaron que un sospechoso está bajo custodia.

El jefe de policía de Midwest City, Sid Porter, dijo a medios locales que el tiroteo en el campus parecía estar “relacionado con un incidente doméstico“, así mismo compartió que tanto el sospechoso como la víctima eran varones.

Las autoridades académicas han pedido a la comunidad mantenerse informados de la situación, no obstante, durante el ataque, alertó tanto a estudiantes y empleados sobre el riesgo y solicitó se refugiaran.

❗️ROSE ALERT: We are currently experiencing an active shooter situation on campus. Please shelter in place and follow instructions from law enforcement officials. More information to follow as it becomes available. ❗️

— Rose State College (@RoseState) April 24, 2023