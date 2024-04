Torneo benéfico de golf busca apoyo para el Telebachillerato #39 en CSL

El sábado 11 de mayo se llevará a cabo un evento de golf benéfico en Cabo San Lucas en apoyo al Telebachillerato #39 de la colonia Leonardo Gastelum. Las ganancias obtenidas se destinarán a la construcción de un nuevo plantel con capacidad para 150 alumnos.

El Telebachillerato #39 de la colonia Leonardo Gastelum enfrenta condiciones precarias, con estudiantes tomando clases en aulas móviles reducidas. El espacio ha sido afectado por fenómenos meteorológicos y vandalismo, deteriorando puertas, ventanas y mesabancos.

El director del Telebachillerato #39, José Alberto de los Santos González, expresó su sorpresa ante la iniciativa del torneo de golf, esperando un apoyo modesto. Sin embargo, al enterarse de la magnitud del evento y el respaldo de numerosos patrocinadores, su emoción creció significativamente.

“De repente me encuentro a un empresario que me dice: “órale, yo te ayudo” y yo acepté. Tuvimos varias reuniones y pensé: “me están dando largas, como que ya se siente pesado”, pero me informan que están armando un proyecto, me invitan al consejo y me entusiasma porque se me hace algo muy grande.

“Te quedas impactado, yo ahorita vengo feliz y muy emocionado, esta rueda de prensa me hace sentir que ya viene el inicio del proyecto. Verlo en papel no es igual, estar en las reuniones sientes como que no pasara nada, pero ya tenemos una fecha y patrocinadores con premios”.