“No los queremos en este país”: Trump compara a migrantes con Hannibal Lecter

El expresidente y aspirante presidencial Donald Trump comparó a los migrantes con el personaje de Hannibal Lecter en la película “El silencio de los inocentes”, al arreciar la retórica antiinmigrante que se ha convertido en un pilar de sus comentarios de campaña.

“Son gente dura, en muchos casos procedentes de cárceles, prisiones, instituciones psiquiátricas, manicomios”, dijo refiriéndose a los inmigrantes que entran ilegalmente en el país. “Ya saben, manicomios, eso es cosa de ‘El silencio de los inocentes'”, señaló, en comentarios retomados por medios como NBC News.

“Hannibal Lecter, ¿alguien conoce a Hannibal Lecter?”, preguntó, entre las risas del público durante una larga entrevista con Right Side Broadcasting Network en su finca de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). “No los queremos en este país”.

Hannibal Lecter, un personaje interpretado por Anthony Hopkins en 1991, es un asesino serial y un caníbal.

Trump se quejó además de que los migrantes hablan idiomas “como de Marte”.

“Ni siquiera tenemos profesores de algunas de estas lenguas. ¿Quién lo diría? Tenemos idiomas que son, como, del, ¿planeta Marte?”. dijo Trump. “Nadie, nadie sabe cómo, ya sabes, hablarlo”.

Trump también afirmó falsamente que ya no hay deportes en las ciudades que han experimentado la afluencia de inmigrantes. “Tenemos niños que ya no van a la escuela. Los están echando del parque. Ya no hay ligas menores, ya no hay deportes, ya no hay vida en Nueva York y en tantas de estas ciudades”, dijo.

En días pasados, Trump, quien hoy podría afianzar su candidatura en el Supermartes de elecciones, dijo que los migrantes están “envenenando la sangre” de Estados Unidos, en una alusión a una frase que dijo Hitler en su manifiesto Mein Kampf.

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, aventaja por solo dos puntos porcentuales a Trump en el global de la quincena de estados del Supermartes, si es que se enfrentaran en las elecciones generales del próximo noviembre.

jb