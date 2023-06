“Vamos bien”, asegura AMLO tras reunión con Delfina y corcholatas

Este martes, Andrés Manuel López Obrador reveló que la reunión entre su gabinete y Delfina Gómez, quien ganó la elección a gobernadora del Estado de México, fue para celebrar la victoria, como también para mantener la unidad del grupo, aseguró “vamos muy bien”.

Como broma manifestó que los invitó a cenar “aunque pagamos todos”, la intención básicamente fue celebrar a la gobernadora electa.

Expuso que a la reunión asistieron los y las gobernadoras, solo faltando el de San Luis Potosí, pero por enfermedad.

Finalmente reiteró que no habrá dedazo en los próximos comicios.

“Yo he hecho el compromiso de que no voy a inclinar la balanza en favor de nadie, en lo que tenga que venir. Nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición; que se vayan allá a donde mandan a los marinos, la casita; al carajo con todas esas lacras de la política, no voy a dedicar esta mañanera a eso, nada más porque me lo preguntan yo creo que ya contesté”, dijo y dio por cerrado el tema.