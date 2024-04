¡No te preocupes! Estas son las ventajas de estar soltera, aprovéchalas

Las mujeres solteras viven con la presión social de tener una pareja para ser feliz, formar una familia y un hogar; sin embargo, hay quienes no tienen el interés en dejar su soltería al encontrar ventajas en ella, o simplemente no encuentran a la persona indicada para entablar un vínculo amoroso.

La soltería es vista como un fracaso social debido a que se ha encaminado a las mujeres a conocer a un hombre (en el caso de las personas heterosexuales), para casarse, de acuerdo con Elizabeth Clapés, autora de Perderte para encontrarme.

Es así que ser soltera es una problemática al hacer pensar el por qué nadie quiere entablar una relación con la mujer, cuando en realidad se trata de una elección personal, y no volverse una búsqueda constante de “tu otra mitad”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2023 existían 100.6 millones de personas de 15 años o más, de las cuales:

36.9 por ciento estaban casadas

estaban casadas 33.1 por ciento s olteras

olteras 17.8 por ciento en unión libre

en unión libre 12.2 por ciento en una relación previa (separadas, viudas o divorciadas)

Asimismo, el número de mujeres solteras entre 30 y 40 años aumentó desde 2001 de 700 mil a 1.4 millones en 2022. De esta manera hay más de quienes abrazan la soltería.

Beneficios de estar soltera

Permite que te conozcas

Estar sola es una oportunidad para conocer quién eres verdaderamente, qué quieres y qué tipo de personas necesitas cerca.

Es importante evitar enlazarnos a otras personas sólo para evitar la soledad, pues podrías caer en relaciones que no son adecuadas para ti.

Autosuficiencia

Apreciar el tiempo con tu propia compañía hace que aprendas a enfrentar situaciones por tu cuenta y no se te complique adaptarte ante cualquier problemática.

Gestionar el estrés

Ante la imposición social que se mencionó arriba, las mujeres solteras terminan por aprender a gestionar el estrés de permanecer solteras ante la crítica de la sociedad, de acuerdo con Susan Heitler en Psychology Today.

Mejor salud

La psicóloga Bella DePaulo autora de libro Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After, expone que las mujeres solteras poseen mejor salud que las casadas.

Esto debido a que no tienen una jornada más de trabajo, como el cuidar de otra persona.

Ayuda a tu carrera profesional

De acuerdo con DePaulo, las personas solteras le dan más valor al trabajo al no tener que preocuparse en una relación amorosa, que podría significar poner más esfuerzo.

Tienes más amigos

Aprendes a relacionarte mejor con las personas al buscar conocerlas; además de dedicar más tiempo a salir con tus amistades y mantener comunicación con éstas.

Mayor independencia económica

Las mujeres solteras son más autónomas en sus decisiones financieras, pues no necesitan aprobación ni consenso de nadie más.

