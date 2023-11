Vicente Fox revela porqué le suspendieron la cuenta de X

Tras la polémica por el cierre de su cuenta en “X”, el expresidente Vicente Fox declaró este miércoles, que esta fue eliminada ‘de forma arbitraria’.

Esto ocurrió luego de que Fox llamará ‘dama de compañía’ a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, hecho por el cual fue tachado de misógino en redes sociales.

Tras el insulto de Vicente Fox, Mariana Rodríguez no tardó en reaccionar y aseguró que no permitiría tales calificativos.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre.

No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. https://t.co/lUF92HtLL1

— Mariana Rodriguez Cantu (@marrdzcantu) November 25, 2023