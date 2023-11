“Yo no le falté el respeto”; gobernador de BCS sobre discusión con maestra

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, aseguró que no faltó al respeto a la docente con la que discutió en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. A días de que se viralizara el audio del altercado con la profesora de preescolar Claudia Isabel Peña Garza, el titular del Ejecutivo compartió su versión de los hechos.

“Espérate, pues, si no he terminado. No sé quién seas, ahorita te presentas, están en mi casa, no me interesa tu maestría y todo”, se escucha en el audio.