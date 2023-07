¡Sorprendente! Meteorito ilumina el cielo de Bulgaria (VIDEO)

Un fenómeno lumínico muy similar a una bola de fuego iluminó el cielo del pueblo de Mirovyane, en Bulgaria.

Una cámara de seguridad fue la que captó el momento en que un meteorito ingresó a la Tierra e iluminó el cielo del pueblo de Mirovyan, alrededor de las 21:49 horas del martes.

Vecinos de la zona contaron que escucharon un fuerte estruendo antes de visualizar la espectacular escena.

En el video se muestra un objeto cayendo del cielo mientras la luz va incrementando cada vez más antes de culminar en una gran explosión de fuego, sin embargo, en cuestión de segundos este fenómeno desaparece.

Según los medios locales, hubo numerosos informes de testigos que presenciaron el fenómeno en varias ciudades del país.

Los meteoritos son cuerpos rocosos que proceden del espacio exterior y pueden entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra para descender a nuestro planeta.

WATCH: A dashcam captured the moment a meteor fell from the night sky. The camera was placed in Mirovyane, a village almost 7.4 miles from Bulgaria’s capital Sofia pic.twitter.com/YtCJ1wz3DH

— Reuters Asia (@ReutersAsia) July 12, 2023