Xóchitl Gálvez advierte sobre los “extorsionadores de la nación”

Xóchitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, lanzó una fuerte crítica hacia lo que ella denomina “los extorsionadores de la nación”, refiriéndose al grupo conocido como “servidores de la nación”.

En una declaración reciente, Gálvez advirtió sobre lo que considera prácticas coercitivas que buscan condicionar el acceso a programas sociales a cambio de apoyo político al actual régimen.

“Yo quiero que le digan a los adultos mayores, porque ahora no solo están los extorsionadores que te llaman a tu casa y te piden lana, ¿les ha pasado?, sí. Bueno, ahora hay unos extorsionadores, que son los extorsionadores de la nación, así se llaman, que esos tocan en tu casa y te dicen que si no votas y si no apoyas a su gobierno te quitan los programas sociales, esos son otro tipo de extorsionadores, se llaman los extorsionadores de la nación, así es que cuando les toquen en su puerta y los amenacen, dile aquí no quiero un extorsionador de la Nación yo sé que son mis derechos y yo sé que los programas sociales están en la Constitución”.