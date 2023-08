Xóchitl Gálvez responde a burlas de AMLO: “Estoy aquí por mi mérito personal”

Luego del tono burlesco que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre el virtual triunfo de Xóchitl Gálvez como candidata del Frente Amplio por México (FAM), esta le contestó.

En la conferencia de prensa plenaria del PRD, la panista aseguró que es una mujer que nunca se da por vencida, y trabajó mucho para conseguir esta posible candidatura presidencial.

“Estoy aquí, y se lo digo al presidente, por mi mérito personal. No estoy aquí por nadie. Estoy aquí porque los partidos me abrieron su casa”, dijo enfática la legisladora.

Además, criticó que AMLO es un presidente que no escucha a nadie, y “en lugar de gobernador, se encerró en su Palacio (Nacional)”.

“No fue una obra de la casualidad, por eso no acepto a ningún periodista que me quiera quitar mérito. Empecé de cero, recorrí el país en 8 semanas. Me paré una ch.. que no se pueden imaginar”.

Gálvez reconoció que en un inicio ella quería buscar la candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero una vez que vio la negativa del mandatario a hablar, empezó a recolectar firmas.

Ante militantes del PRD y PAN, Xóchitl se comprometió a ser su voz, y regresar la esperanza a todos los mexicanos, que no simpatizan con el gobierno de López Obrador.

“Estamos aquí porque los ciudadanos están cansados, porque yo me he encontrado con una desesperanza. La gente nos dice, nos devolviste la esperanza”

También dijo que en sus eventos no hubo acarreados, porque, según ella, “la gente piensa y está segura que podemos vencer a este personaje que ha decidido ser el jefe de campaña de su corcholata”.