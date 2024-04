Xóchitl Gálvez dice que si a los 60 no tienes patrimonio eres “muy güey” y la acaban en redes

Xóchitl Gálvez volvió a generar polémica en sus redes sociales, y no por algo bueno. Apenas una semana después del debate, donde, según críticos, no le fue también, este jueves volvió al ojo del huracán por unas controvertidas declaraciones.

La candidata presidencial del PRI, PAN y PRD se encuentra en el Estado de México, donde realiza campaña para buscar el voto de los ciudadanos en las elecciones del próximo 2 de junio.

Xóchitl estaba criticando a Morena y sus acciones durante estos casi seis años de gobierno, y del cómo le han fallado a los mexicanos en temas como la seguridad, salud, trabajo, y muchos otros.

En un punto, trajo a colación a su contrincante, Claudia Sheinbaum, quien ha mencionado en varias ocasiones que ella renta un departamento al sur de la Ciudad de México, por lo que quiso criticarla y decirle que estaba “güey”, pero parece que no le salió la jugada.

“Me reclamó (Claudia) que yo viviera en una casa propia y ella en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien ‘güey’, con todo respeto”, dijo Gálvez.

La frase rápidamente se ha hecho viral en redes sociales, ocasionando indignación y enojo entre los internautas, pues muchos recuerdan que la candidata panista vive en el privilegio y desconoce que para muchas es difícil hacerse de propiedades.

Usuarios “acaban” a Xóchitl Gálvez por su polémica declaración

Los ciudadanos resaltaron en sus mensajes de enojo situaciones como la desigualdad social o las faltas de oportunidades laborales, que provocan que las personas no pueden hacerse de sus casas propias.

“Según Xóchitl Gálvez, no es por la desigualdad, ni por la pobreza, ni por la corrupción, ni por la falta de oportunidades, ni por el saqueo, ni por el racismo”; “El pobre es pobre porque quiere, ¿o como era?”; “¿Piensan que el campesino no trabaja? ¿Piensan que el obrero no trabaja?”, son algunos de los mensajes.