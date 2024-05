“Me siento incómoda”: Xóchitl Gálvez sobre fuerte dispositivo de seguridad en Tamaulipas

La candidata de la coalición, PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, reaccionó a las imágenes que se han hecho virales en redes sociales, donde se ve el fuerte dispositivo que implementó el Ejército Mexicano durante su visita al estado de Tamaulipas.

Las imágenes han recorrido las redes, ya que se ven, al menos seis camionetas con elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional resguardando la camioneta donde viajaba Xóchitl.

“Me siento mal, me siento incómoda”, expresa Xóchitl Gálvez (@XochitlGalvez) sobre su dispositivo de seguridad. “Eso habla de cómo está el país (…) el Ejército conoce los riesgos”, dice la candidata. #PorLaMañana con Ciro (@CiroGomezL). #PorLaMañana pic.twitter.com/R2dcHOZHP6 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 10, 2024

La candidata panista estuvo en Reynosa y Matamoros, dos de las ciudades más peligrosas de Tamaulipas, pero también de México, donde grupos criminales se debaten las plazas.

Xóchitl Gálvez revela que fue “incómodo” el fuerte dispositivo en Tamaulipas

En una entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la aspirante a la Presidencia reveló que se sentía incómodo, pero también recordó que esto reflejo de cómo estaban las cosas en el país.

“Estoy preocupada, Ciro, porque eso habla de lo mal que está el país, no me da gusto, me siento mal, me siento incómoda, me siento triste, de tener ese dispositivo de seguridad”, aseveró.

Además, mencionó que no es ella quien dispone cuántas personas la van a cuidar durante sus giras por varias entidades, sino el propio Ejército.

LEER MÁS: Xóchitl Gálvez presenta su Plan Nacional de Salud

“Yo no lo dispongo, no me gusta, pero finalmente el Ejército sabe los riesgos que hay y pues aquí se están enfrentando varios cárteles de la droga, unos con otros, y lo acepto”, finalizó.