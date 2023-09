“Acataré la decisión”: Xóchitl Gálvez no se opondrá si UNAM decide anular su título

Pocos días han pasado desde que se viralizó una publicación en la plataforma de ‘X’ donde un usuario expuso una serie de imágenes que señalan el supuesto plagio que Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México (FAM), llevó a cabo en su trabajo de titulación.

Ante ello y luego de las primeras declaraciones de la también senadora, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado donde anuncia que realizará una investigación exhaustiva a dicho trabajo, con el cual, obtuvo el título como Ingeniera en Computación.

Sin embargo, durante la noche del pasado miércoles 20 de septiembre, Gálvez publicó un video en sus redes sociales donde expresa que no se opondrá a las decisiones que en un futuro podría tomar la casa de estudios, ni siquiera si se tratara de invalidar su trabajo:

El clip, de no más de 50 segundos, muestra a la funcionaria con una posición fija en donde insiste que no cometió plagio, sino, que omitió colocar algunas referencias documentales en el “dos o tres por ciento” de su reporte.

Asimismo, la futura candidata a las elecciones presidenciales de 2024 por el bloque opositor, puso el énfasis en que, a diferencia de como muchos mencionaban, su trabajo no fue una tesis, pues ella obtuvo su título por un reporte de experiencia profesional:

“Les aclaro, no es una tesis, es un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito, si la falta de referencias en dos o tres por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”, señaló.

Por otra parte, en el audiovisual comentó que ante dicha situación “no se asusta ni se raja” pues ha enfrentado otras situaciones durante su trayectoria política:

“No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora, que no soy ingeniera”, añadió.