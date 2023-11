25N: Marchan para exigir justicia para las mujeres violentadas en La Paz

La tarde del 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Erradicación contra la Violencia contra la Mujer, integrantes de colectivas feministas protestaron y marcharon en compañía de habitantes de la capital del estado, visitantes y simpatizantes, desde el Parque Cuauhtémoc hasta las letras de La Paz, ubicadas en el malecón.

25N: Miles de mujeres marchan en CDMX por la eliminación de violencia

Gritos y pancartas que expresan la urgencia por un mundo libre de violencia e impunidad por parte de las instituciones y cruces de madera indicando las víctimas de feminicidio en Baja California Sur formaron parte de la protesta. El malecón se pintó de morado y verde, mientras el atardecer caía.

Al son de los tambores, panderos y las consignas “Ni una menos”, “Justicia para la Dra. Ali, Johana Marlene y Montserrat”, “Seguiremos saliendo una vez más”, “Alzaremos nuestra voz por las que ya no pueden”, el movimiento feminista se hizo presente entre la comunidad de la capital.

“Porque la violencia existe, en Baja California Sur”, decían; “y mucha”, comentaban otras mujeres. A raíz de sus historias, testimonios, abrazos de sororidad, los paceños se percataron de las graves injusticias existentes en el estado. Casos de violencia obstétrica, de ciberacoso, de violencia psicológica y física; y la lista sigue.

Estos eventos visibilizan, crean conciencia y reflejan una inequidad de género entre los entornos de México y el estado sudcaliforniano, puntualizan las asistentes. La mayoría de las participantes que gritan exigiendo sus derechos, han sido víctimas de agresión y hostigamiento por razones de género. Tal es el caso de Mónica Urbina, una joven que ha luchado durante arduos meses para recibir justicia por parte de las autoridades:

“Marcho, porque muchas mujeres, incluida yo, hemos sido violentadas en todos los niveles. Marchamos para buscar justicia, porque en las instituciones no han cumplido, no han cumplido; siguen violentando a las mujeres… Te voy a decir lo que me han hecho a mí. He ido al Centro de Justicia de Mujeres, a la Procuraduría, fui a meter una denuncia por violencia… ¿Sabes qué me dijeron?: ‘¿Dónde están los golpes?’ Así, estas instituciones que pertenecen a “Párale a la violencia “y todas esas cosas, son y piensan como los agresores, ¿por qué? Porque son machistas, porque son misóginos. Así me dijeron a mí, ¿tú crees que yo pude hacer algo para cerrar la violencia que he recibido desde hace 8 años? No…”.