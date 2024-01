Alcaraz cae eliminado en cuartos de final del Abierto de Australia

El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, cayó eliminado el miércoles en cuartos de final del Abierto de tenis de Australia frente al alemán Alexander Zverev (N.6) por 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-4.

Pese a una gran reacción de Alcaraz en la tercera manga, el alemán logró asegurar una bien encaminada victoria en el cuarto set y se enfrentará en semifinales al ruso Daniil Medvedev.

