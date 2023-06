AMLO felicita a Manolo Jiménez y a Delfina Gómez tras elecciones

Este lunes, tras la jornada electoral en el Estado de México y Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Manolo Jiménez y Delfina Gómez por sus triunfos, pero sobre todo a los ciudadanos por ejercer su derecho a elegir libremente.

“Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades. No hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales”.

En ese mismo tenor, celebró el actuar de Alejandra del Moral, aspirante de Va por México, y Armando Guadiana, de Morena, quienes salieron a reconocer su derrota.

El mandatario aseguró que tras el paso de las elecciones los partidos se quedan atrás para darle paso al gobierno y dijo, “tenemos que atender a todos los ciudadanos, sean del partido que sean, es nuestra responsabilidad”.

En este contexto, aseguró que seguirá apoyando a todos los gobiernos del país, aunque no sean de Morena.

Destacó que actualmente el país es gobernado por cuatro partidos, tras el triunfo de la maestra Delfina, Morena tiene 22 estados, el Partido Verde tiene uno, Movimiento Ciudadano tiene dos, PRI tiene dos y el PAN, cinco.

“Los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí, tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos, porque repito, no tiene que haber distinciones, nosotros padecimos mucho cuando éramos opositores, sobre todo la gente”.

Afirmó que actualmente lleva una buena relación con los gobernadores y gobernadoras opositores.

Ante el recordatorio de los medios de que se está a un año de las elecciones presidenciales, López Obrador manifestó que lo más importante en este punto es afianzar la democracia en todos los aspectos de la vida tanto en la política como en lo social. De ahí que estén buscando afianzar la 4T.

Aseguró que hay que desterrar toda mala práctica por completo tales como la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas.

Afirma que en Morena no habrá dedazos en las próximas elecciones.

“No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no, no va a haber dedazo, va a ser la gente (…) van a ser los ciudadanos los que van a decidir y hay todavía quienes no lo creen, e incluso hasta gente cercana, ‘no, no, no’, a la hora de la hora ‘tú vas a inclinar la balanza’, ¡no!, ¿o estamos esperando una señal?, te vas a quedar esperando primo hermano”, expresó.