Angus Cloud muere a los 25 años, el actor interpretó a Fezco en ‘Euphoria’

En una trágica noticia que ha conmocionado a sus seguidores y colegas en la industria del entretenimiento, Angus Cloud, el actor conocido por su destacado papel de Fezco en la serie “Euphoria”, falleció a la edad de 25 años, y su familia anunció el trágico suceso a través de un comunicado.

“Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”, expresaron.

Angus Cloud came into Euphoria with no acting experience and then effortlessly created the show’s most charming character. He had a long career ahead of him, but Fez alone will be an iconic character for generations. I hope he’s at peace now. pic.twitter.com/Gxp2ZSn3zA — The King of Burbank (@akingofburbank) July 31, 2023

HBO, la cadena que transmitía “Euphoria”, lamentó profundamente la pérdida del talentoso actor en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Nos entristece enormemente la noticia del fallecimiento de Angus Cloud. Tenía un talento inmenso y era un miembro muy querido de la familia HBO y Euphoria. Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares en estos difíciles momentos”, expresaron en su mensaje.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023

¿De qué murió Angus Cloud?

No se sabe exactamente cuál fue la causa de muerte del actor, ya que su familia no dio más detalles acerca de este suceso.

Únicamente dieron a conocer que la semana previa a su fallecimiento, Angus había enfrentado la dolorosa pérdida de su padre y la lucha por superar este difícil momento, según comentan, había sido intensa.

Sin embargo, su familia encontró consuelo al pensar que Angus ahora descansa junto a su padre, quien también era su mejor amigo.

¿Quién era Angus Cloud?

Angus Cloud, cuyo nombre real era Conor Angus Cloud Hickey, nació en Oakland, Estados Unidos, en 1994. Angus estudió teatro, pero no fue hasta su participación en “Euphoria” que pudo mostrar sus habilidades interpretativas al mundo.

Según reportes de The Hollywood Reporter, el actor se encontraba trabajando en la industria de la comida rápida cuando fue descubierto por un agente de casting.

Inicialmente, su personaje de Fezco en “Euphoria” estaba destinado a tener una breve aparición, pero su actuación resonó tanto con el público que los planes cambiaron, y Fezco se convirtió en un personaje querido y relevante en la trama.

Es por ello que Angus Cloud ganó reconocimiento en 2019 por su interpretación de un traficante de drogas con un corazón dulce y una preocupación profunda por el personaje de Rue, interpretado por Zendaya, en “Euphoria”.

Angus Cloud was just a kid from Oakland, CA whose personality and energy was so infectious that it landed him a role in Euphoria with no acting experience. He quickly became a fan favorite and iconic character as Fezco. May he forever rest in peace 🕊️pic.twitter.com/HHfEWLWkya — Sammy J (@SammyJReacts) July 31, 2023

El actor también fue conocido por su valiente apertura al hablar sobre su batalla con la salud mental, por lo que se espera que su partida pueda servir de recordatorio de que no se deben enfrentar estas luchas en soledad y en silencio.

Sus allegados pidieron respeto por su privacidad mientras atraviesan este difícil proceso de duelo y esperan que la gente lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Asimismo, la comunidad artística lamenta profundamente la pérdida del joven actor.