Así es la nueva iPad 2024 de Apple: detalles y costo en México

La mañana de este martes 07 de mayo, se llevó a cabo la primera parte del Apple Event 2024, evento en el que la reconocida desarrolladora tecnológica presentó su nueva generación de iPads.

Además, revelaron el ‘M4’, un nuevo procesador que incluirán en dichas tabletas con el que prometieron un mejor rendimiento a comparación de las generaciones anteriores

Dentro de las principales actualizaciones destaca que el iPad Air tendrá una pantalla de hasta 13 pulgadas, mismo que se suma al tradicional de 11.

Asimismo, en cuanto a capacidades de almacenamiento, ambas modalidades ofrecerán 128, 256, 512 GB y 1 TB, así como la tan esperada capacidad de conectividad a redes 5G.

Por otra parte, el iPad Pro recibió un cambio de tamaño con el que aumentó su pantalla hasta 13 pulgadas completas, misma que contará con tecnología OLED y con el procesador mencionado con anterioridad.

Cabe mencionar que también lanzaron un nuevo Apple Pencil Pro, herramienta a la que añadieron mayor precisión y que permitirá a los usuarios una sensación de lápiz o plumas reales.

En cuanto a la capacidad del iPad Pro, su almacenaje inicial será de 256 GB y alcanzará hasta los 2 TB.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024