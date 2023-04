Revelan nombres de astronautas que irán a la Luna en 2024, ¡Conócelos!

En el próximo año 2024, una mujer y tres hombres astronautas fueron elegidos para acudir a la Luna como parte de la misión Artemis II, reveló este lunes 03 de abril la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos.

Esta misión lunar representará la séptima ocasión en la que el hombre pisa el satélite natural de la Tierra, y será la última desde 1972 cuando la misión Apolo 17 con dos astronautas pisaron ese lugar del Sistema Solar.

Entre los que irán el siguiente año se encuentran la primera mujer y el primer afroamericano en una misión lunar, se trata de: Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, quienes fueron presentados en una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson.

They’re going to the Moon! Introducing the #Artemis II astronauts:

Reid Wiseman (@astro_reid), Commander

Victor Glover (@AstroVicGlover), Pilot

Christina Koch (@Astro_Christina), Mission specialist

Jeremy Hanson (@Astro_Jeremy), Mission specialisthttps://t.co/Hy1110MOEi pic.twitter.com/SeETL5iURu

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 3, 2023