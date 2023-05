Madre y atleta sudcaliforniana conquista las aguas de Baja California Sur

La atleta Anna Zuccolotto, reside desde hace tres años en La Paz, Baja California Sur, ella inició hace seis años en el triatlón, pero a su llegada a la capital sudcaliforniana, decido incursionar en el nado en agua abierta, cuando empezó con esta actividad ya que sabía que su pasión era estar en contacto con el océano.

Junto a su compañero de vida, su esposo Pavel y su hija, recorrió diversas competencias en el triatlón con eventos organizados en la zona norte del país, pero posteriormente decidió que el agua abierta tenía que ser su pasión, por lo que a pesar de que no comparte un gusto por las ciudades costera, el puerto de ilusión atrapó su atención.

Los tres años que lleva radicando en la ciudad ha participado en el evento “Por ellas damos Brazadas” competencia que se realiza año con año en la que más de 150 atletas deben recorrer distancias partiendo desde playa pichilingue finalizando la ruta larga en el muelle fiscal de La Paz.

“Estuvimos participando en varios eventos y todo hasta que un día me di cuenta que mi entreno favorito era la natación. Entonces me empiezo a meter en eso empiezo a buscar, eventos específicamente de aguas abiertas encontré varios por la zona, mi sueño, también era no sé hacer el cruce de Cancún este empecé como a ver eventos”.

Hace apenas unos meses, Zuccolotto se aventuró en el SCAR Swim Challenge, los eventos más prestigiosos y desafiantes en el mundo de la natación en aguas abiertas. Esta competencia anual de larga distancia se lleva a cabo en los lagos de Arizona, Estados Unidos, y atrae a nadadores de élite de todo el mundo en busca de un verdadero desafío de resistencia.

El nombre del evento, es un acrónimo que representa los cuatro lagos en los que se desarrolla el desafío: Saguaro, Canyon, Apache y Roosevelt. Cada lago presenta sus propios desafíos únicos y características; El desafío se lleva a cabo durante cuatro días consecutivos, y cada día los atletas se enfrentan a una distancia de natación de aproximadamente 9 a 16 kilómetros, dependiendo del lago. En total, los nadadores cubren más de 65 kilómetros.

Como parte de su preparación, durante el mes de diciembre el Gimnasio de Usos Múltiples “Emilio Mendoza Moüet” se quedó sin el sistema de gas, hecho que molestó a varios atletas, pero dio la casualidad que ese fue el factor que ayudó a la atleta de Guanajuato para asentarse con el clima de Estados Unidos.

“Fue maravilloso, porque cuando no hubo gas en el GUM, entonces durante una gran parte del invierno, me tocó nadar en agua relativamente fría al menos a los 18 o 20 grados y llegó este el agua y eso ayudó que definitivamente no es lo mismo a lo que a lo que me tocó vivir en en pero pues si te aclimatar un poco y eso ayudó”