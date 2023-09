¡Cuidado! Vecinos tienen que subirse a la banqueta para evitar los baches

En Camino Real, sobre las calles Gil B. Morales, Camino del Sur y Antonio Winson González, se encuentran varios baches que obliga a los vecinos de la zona subirse sobre la banqueta para evitar caer en uno, daños a los neumáticos son el pan de cada día.

Gente que vive por ahí desde hace muchos años, no han visto un correcto arreglo de las calles, lo único que arreglaron fue la calzada de Camino Real, pero no las diferentes calles donde la mayoría vive. Daniel, uno de los tantos vecinos afectados, comentó indignado por la situación.

° En la congeladora propuesta de seguro contra baches

“Mucha gente veo que se quedan con su carro ponchado, se revientan las llantas, ¿y esos daños quién se los paga? El consumo más grande que hace uno es en gasolina para trasladarse de un lado a otro y de todos los impuestos que le quitan a uno, ¿a dónde van? Las calles están hechas trizas por todos lados, por donde vayas, no hay calle buena”.

Algunos mencionaron que ya intentaron usar la aplicación del ayuntamiento, pero les falla cada que intentan hacer un reporte.

“He intentado con la aplicación de La Paz, pero me da error siempre, así que no, ya decidí dejarlo porque ya no hay manera de ir a hacer el trámite directo, ya es mucha pérdida de tiempo para mí”.