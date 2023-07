Barbieheimer: Barbie vs Oppenheimer; películas que se estrenan el mismo día

El fenómeno cinematográfico del año y unas de las cintas más esperadas desde su anticipado anuncio mundialmente.

La adaptación al cine de acción real para la que algún día solo fuera una línea de juguetes (para después convertirse en una bomba del merch), Barbie y uno de los eventos más traumáticos, horribles e históricos en la historia de la humanidad, relatada en la pantalla grande bajo la dirección del afamado Christopher Nolan, Oppenheimer, se estrenarán el mismo día.

De aquí el famoso apodo que tiene inundado el internet; Barbieheimer.

Por un lado, tenemos a un proyecto que tenía ya varios años cocinándose; Barbie fue una propuesta que vivió años de turbulencia antes de ver la luz verde por parte de Warner.

Primero, sufrió un cambio de estudio, pues Sony Pictures tenía los derechos de distribución cinematográficos, además de tener armada una historia y protagonista para ella, Amy Schumer iba a ser la encargada de personificar a la muñeca más famosa de todos los tiempos, hasta que dicho estudio desistió y el proyecto cayó en manos de Warner Bros., quien replanteó todo, pues el guion que tenían estaba muy apegado a la comedia que Schumer exponía y los ejecutivos no estaban dispuestos a armar una película así de polémica.

Así es como se le dio un giro de 180° a la propuesta y terminó siendo el fenómeno que todos conocemos, una película que promete ser esperanzadora, cómica, divertida y hasta cierto punto existencialista, además de tener un elencazo encabezado por Margot Robbie y Ryan Gosling.

