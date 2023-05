Brad Pitt se suma como piloto a la Fórmula 1: conducirá su propio auto en nueva película

¿Hay algo que Brad Pitt no pueda hacer? Resulta que el galán estadounidense incursionará como piloto de la Fórmula 1, conduciendo su propio auto adaptado por la escudería Mercedes, en el circuito de Silvertone durante el Gran Premio de Gran Bretaña de este año, junto a otros pilotos. Esto como parte de la película de Apple Studios dirigida por Joseph Kosinski, director de “Top Gun Maverick”, en la que interpretará a un piloto de la Fórmula 1.

La película seguirá la historia de un piloto retirado que regresa a las carreras junto a un novato y contará con la participación del piloto Lewis Hamilton para darle más realismo. Además, Damson Idris también participará en el filme como otro piloto de Fórmula 1, cuyo personaje estará inspirado en la vida y carrera de Hamilton.

Aunque Hamilton no ha dado muchos detalles sobre su participación en el proyecto, se sabe que el actor estadounidense ha estado entrenando en un coche de F2 en el circuito Paul Riccard, conduciendo más de 1000 km. El auto de F2 se modificará en posproducción para que parezca un auto de F1 real, y se colocarán cámaras en el interior para captar todos los ángulos posibles.

Mientras que el exesposo de Angelina Jolie, ha demostrado estar muy involucrado en otros aspectos de las carreras, pues se le ha visto en los pits escuchando las indicaciones que se le dan a los corredores.

El siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 está dedicando mucho tiempo para ayudar a Joe y al equipo para hacer bien el guion, así como en asegurarse de que el elenco sea excelente y diverso. Aunque aún no se ha confirmado el nombre de este proyecto, se especula que podría llamarse “Apex” y y se espera que sea todo un éxito.

