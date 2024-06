Camyla Monroy triunfa en su primer año con la Universidad de Florida

La clavadista sudcaliforniana Ana Camyla Monroy finalizó su primer año académico-deportivo en la Universidad de Florida, asimismo fue su primera experiencia compitiendo con los Gators, donde fue nombrada clavadista del año. Monroy calificó como exitoso su primer ciclo en la unión americana.

Camila Monroy mencionó que su primer año fue de muchos cambios, ya que como inicio tiene el hecho de emigrar a otro país con otra cultura y otro idioma, a pesar de no ser un impedimento fue un factor a considerar. Seguido del nivel deportivo el cual es importante en Estados Unidos, pero confiando en su talento pudo salir avante.

“Resumiría mi temporada como un año muy bueno, o sea, todavía sigo un poco impresionada de cómo me fue por todo el cambio que a veces es muy difícil, siento que fue algo muy positivo para mí, porque pues desde las competencias más pequeñas que son al principio de año este hasta conferencias y luego nacionales me fue muy bien y mi equipo lo reconoce”.

Reitero que el apoyo de todos los compañeros es excepcional incluso desde antes de ingresar a la universidad, ya que previo a su llegada visitó la institución y fue bienvenida por los que a futuro serían sus compañeros. Asimismo, el talento que ya tenía luego de su exitosa etapa en Nacionales CONADE la catapultó a lo más alto.

“Desde que fui a visitar la escuela antes de firmar, de saber, fue lo que más me gustó, la calidez del equipo, mis entrenadores, la ciudad me gustó, simplemente siempre se siente mucho el apoyo de todo el cariño, y eso es algo que me gusta mucho somos una familia y pues eso me gusta mucho”.