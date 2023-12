Canal de aguas negras enferma a vecinos de INVI Mezquitito

Una fuga de aguas negras por 10 años se transformó en un canal de contaminación que está enfermando a las y los vecinos de la colonia INVI Mezquitito, en el municipio de LaPaz. Habitualmente, los líquidos contaminantes ingresan a sus hogares, a raíz del huracán Norma, se convirtió en un problema de salud pública; tal como comentaron los colonos:

“Qué te puedo decir mija, si hace diez años vivimos con este cochinero aquí; qué más te puedo yo decir, si ya hemos miles de veces denunciado y no hacen nada, nada… Presidente municipal; nada, nada, no hacen nada. Nada más sales tantito y te arden los ojos con la peste aquí… Veme a mí, ando toda ronca”, narró.

“Cuando estuvo el huracán, era toda la calle e ingresaba a las casas de allá abajo. De hecho no podía ni pasar los carros daban la vuelta por el… por la calle paralela y no, no sé si habrán venido ya a checarlo, pero no creo. Pero pues te acostumbras, te acostumbras al olor… Y ahorita es menos, antes era mucho más, mucho más”, comentó un vecino