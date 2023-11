Vecinos de Loma Linda terminan en urgencias por un derrame de aguas negras

Las y los vecinos de la colonia Loma Linda, ubicada en las calles Guadalupe Victoria y 20 de Noviembre, se enfrentan a condiciones precarias al vivir entre aguas negras, lo que ha llevado a que algunos residentes terminen en la sala de urgencias debido a fuertes infecciones gastrointestinales.

Ante las cámaras de CPS Noticias y Tribuna de México, una vecina compartió que su esposo se encuentra hospitalizado a causa de una infección grave provocada por el constante contacto con los líquidos contaminantes presentes en la colonia.

“Mi esposo reportó y nunca hicieron caso. También la señora reportó y no hicieron caso. Y como mi esposo es una persona discapacitada, que va al seguro y esas cosas; él mandó a echar tierra ahí con nosotros para allá. Pero nunca hicieron caso. Nos vamos a morir aquí. Como está tapado allá, era una laguna de aguas negras; a causa de eso está mi esposo ya con diarrea, me lo llevé muy malo, malo, malo de diarrea y vómito. Está en el hospital todavía”, narró la afectada.

Ahora, sumado a la convivencia diaria con las aguas negras, la presencia excesiva de basura dispersa por la zona agrava la situación. Algunos residentes señalaron que el servicio de recolección de basura suele ser deficiente, lo que contribuye al problema existente. Esta situación crítica vulnera los derechos de la comunidad de Loma Linda, declaró otra vecina.

“Igual, la basura, aprovechando; ya nos dejan solamente los viernes, ya no pasa los martes, ya no entra para acá. Aquí la recolección es martes y viernes, y ya tiene tiempo que nos dejó solamente el viernes. Y otra; los señores de la basura piden para el refresco cada pasada, y tampoco, digo, no es justo. Igual, una vecina me comentó que le dijo ‘para el refresco’ y no se llevaron la basura porque no le dio para el refresco”, manifestó otra residente.