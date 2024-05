Baja participación de candidatos en debates del IEEBCS: Solo 8 de 200 aceptaron

Durante el proceso electoral 2024, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) convocó a los aspirantes a la alcaldía de los cinco municipios y a los diputados locales a participar en debates. Según el IEE, estos debates son espacios destinados a que la ciudadanía conozca los proyectos, perfiles y propuestas de los candidatos. De los 200 aspirantes en la entidad, solo ocho respondieron al llamado del instituto electoral para participar en este ejercicio democrático, según Chikara Yanome, presidente de la Comisión Temporal de Debates.

“Los debates contribuyen a que el ciudadano o la ciudadana pueda conocer a la persona, cuál es su perfil, sus proyectos, sus propuestas y cómo reacciona ante ciertos estímulos del diálogo, ante la adversidad. Esto es lo que nos permite los debates, para la ciudadanía es sumamente fundamental. Muchas veces mencionamos que sólo es un debate para un cierto distrito, si bien la gente de esa zona vota por ese diputado o diputada, debemos recordar que esa persona llega al congreso y legisla para todo el estado. Vale la pena que todo el estado vea los debates de diputación”.

TE PUEDE INTERESAR: Sindicalizados del Congreso de BCS se manifiestan por aumento de bonos

El Instituto Estatal Electoral destacó que los debates para las alcaldías y diputaciones son invitaciones abiertas, por lo que la participación de los candidatos no es obligatoria. Por otro lado, Chikara Yanome enfatizó que al no llevar a cabo los debates, la ciudadanía se perdería la oportunidad de conocer más a fondo a los candidatos y sus propuestas para representarlos. En el caso del distrito 11, los aspirantes no acudieron al debate programado el pasado lunes 27 de mayo.

“Se hizo invitación, pero algunos no contestaron, en cuanto a si deben ser obligatorios o no, la ley solo contempla que deben ser obligatorios para gubernaturas. En el caso de las presidencias municipales y diputaciones, excede de las facultades del Instituto Estatal Electoral. Yo creo que hay una pérdida importante en ese sentido, el distrito 11 que era el que iba a tener hoy su debate es un distrito nuevo. Recordar que hace dos años el INE hizo una redistritación, debido a que Los Cabos ha crecido mucho en población. El 11 que antes estaba en Comondú, ahora está aquí. Nosotros perdemos la oportunidad de informar detalles sobre el distrito”.

En relación con los candidatos a la alcaldía de Los Cabos, únicamente Ernesto Ibarra Montoya de la candidatura común Juntos por BCS, y Lucía Sánchez de Fuerza de México BCS, accedieron a la invitación del IEE para intervenir en el debate. Los demás candidatos no respondieron a la convocatoria del instituto.

MAEP