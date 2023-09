Carmen Centeno logra el campeonato de fisicoculturismo en CDMX

Contra todo pronóstico, Carmen Centeno Ortiz dio cátedra en el fisicoculturismo nacional y se llevó el trofeo de primer lugar en la categoría Masters del México Grand Battle, campeonato avalado por la International Fitness and Bodybuilding Federation (IFBB). La frustración, la falta de apoyo y la soledad no fueron un impedimento para la atleta.

Reclama apoyo la fisicoculturista Carmen Centeno para seguir compitiendo

En CPS Noticias y Tribuna de México se ha dado seguimiento al caso de esta fisicoculturista que ha venido arrastrando 3 meses llenos de problemáticas al no recibir una respuesta favorable por parte del gobierno municipal y tuvo que sufragar de forma autónoma todos los gastos para esta competencia. Carmen Centeno nos compartió, en exclusiva, todas aquellas situaciones por las que tuvo que pasar, así como la ayuda recibida por parte del gremio.

¨Entre varios patrocinadores que estaban ahí me hicieron observaciones y me dieron la mano haciendo una “vaquita” entre varias personas para poder completar para que pudiera presentar mi trabajo, y yo les dije que por todo el estrés que había pasado y la falta de suplementos, medicamentos, en estos últimos días de falta de alimento no tenía el trabajo al 100% con el cual yo me sentía segura para poderme subir porque me hizo falta apoyo y la situación que estoy atravesando genera cortisol que bloquea y retiene líquidos y obviamente tu trabajo se bloquea¨. ¨Yo se los hice ver y a ellos no les importó, me dijeron: -ya estás, ya entrenaste, ya te esforzaste, ya estás acá con tus posibilidades y familia que te está apoyando-¨.

Una vez que la deportista se subió a la tarima, modeló y demostró su estado físico, los jueces no dudaron en darle el título de ganadora por encima de Wendy Tellez y de María Ureta. En cuanto el vocero nombró a Carmen Centeno como campeona, los gritos y aplausos en los asientos retumbaron en la Expo Santa Fe. No obstante, la cosa no quedó ahí, ya que aun siendo la clara vencedora, por su cabeza aún giraba una idea que no la dejaba tranquila.

“Cuando me dieron la premiación, no tuve un solo sentimiento más que ¿por qué? Esa fue mi pregunta cuando me pusieron la medalla, ¿por qué? Y nada más”. “Sentí también un poco de coraje, rabia, te soy sincera; porque en mi cabeza pasó todo esto, bajándome del escenario ya con la medalla, dije: -pudo haber sido mejor… esto no queda aquí-”.

Para finalizar, la sudcaliforniana afirmó que los retos seguirán llegando, ya que debe prepararse al doble para el siguiente Campeonato Nacional en Puebla, el próximo 11 de noviembre. Su presencia en este evento se mantiene en duda, puesto que su participación implica muchos gastos más. Actualmente, ella se encuentra buscando personas y marcas que deseen patrocinarla.