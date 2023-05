Con casi 900 servicios en 2023 celebran el Día Mundial de la Cruz Roja en La Paz

Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja, donde se reconoce el espíritu humanitario y la labor de todas las personas que conforman la organización encargada de brindar atención médica y atender servicios de emergencia en las comunidades locales.

En torno al tema, el delegado de la Cruz Roja Mexicana de Baja California Sur, Bernardo Isidro Gómez Mortera, desea crear conciencia entre la sociedad sudcaliforniana para prevenir accidentes y apoyar la causa que impulsa la institución en la media península. Además, dio a conocer las causas más comunes en las que los elementos de la Cruz Roja atienden los servicios de emergencia en el municipio de La Paz como primer respondiente.

“Para tratar justamente las causas fundamentales que provocan los accidentes viales, que el no uso del cinturón de seguridad, sobre todo el no guardar, no cuidar los límites de velocidad, ni respetar los reglamentos de tránsito ni las exposiciones normativas que rigen lo que debe ser un buen conductor responsable. Que los niños vayan en sus asientitos bien asegurados, el teléfono celular y la twiteada, mientras se maneja, es causa de los accidentes y tenemos por otra parte el uso de bebidas embriagantes y demás sustancias que la gente consume y que son un factor determinante para los accidentes viales.”