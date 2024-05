Borussia Dortmund, primer finalista de la Champions 2024; vencen al PSG

El Borussia Dortmund derrotó este martes 1-0 al París Saint-Germain en la vuelta de semifinales de Champions y se clasificó a la tercera final de su historia en la máxima competición europea.

Con un gol de cabeza en un córner del veterano defensor central Mats Hummels (50), el equipo de la cuenca del Ruhr, dirigido por Edin Terzic, frustró de nuevo las ilusiones parisinas y peleará el 1 de junio en Wembley por levantar su segunda ‘Orejona’ ante un rival que saldrá del duelo del miércoles entre Real Madrid y Bayern de Múnich (2-2 en el Allianz Arena).

DORTMUND HAVE DONE IT! 🖤💛#UCLfinal pic.twitter.com/vy9XTFuAKO

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2024