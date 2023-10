Choferes de transporte público modifican las rutas y dejan a usuarios sin servicio de pasaje en La Paz

La Paz.- Usuarios en la capital del estado están cansados por el servicio de transporte público e hicieron llegar sus inconformidades a CPS Noticias BCS y Tribuna de México argumentando que los choferes suelen modificar o acortar las rutas, dejando a una parte de la población sin traslados.

Pero esta vez, en parte, se debe a las afectaciones en algunas calles tras las lluvias torrenciales presentadas este fin de semana, y que el mal estado de las avenidas hacen que se dificulte pasar en el camión urbano o pesero. Esto fue lo que comentaron al respecto algunos ciudadanos.

“O sea, se vino toda la arena por toda la ruta, entonces sí le es difícil pasar, pero no han cambiado las rutas en ese lugar. Pero sí, está todo despedazado; los hoyos de Sapa, las lluvias, todo el drenaje roto que está ahí, el aguacero y pues todo está mal, en pocas palabras”, relató otra ciudadana

“Sí, a veces sí lo han hecho, creo que lo han hecho porque ya no se pueden transitar las calles. Eso es un desastre de calle. También, los carros ahí andan con una sonadera aunque sean carros nuevos, mucho hoyo, mucho bache”, mencionó otro habitante

“No, los camiones están bien, pero lo único que ahora ya, las calles están pésimas. Pero no se mortifican, le van a volver a echar chapopote y al rato van a estar igual las calles”.

Pero más allá de los daños en las calles por las lluvias, las modificaciones de rutas por parte de los choferes pasa desde antes a decir de los usuarios. Señalan que en ocasiones en las que están esperando el transporte en alguna parada y, por no saber, resulta que el camión o pesero no pasó, porque “no le alcanzó el tiempo”.

“A mí en lo personal sí me ha pasado muchas veces que a veces les hago seña a los camiones y sin previo aviso, cambian de ruta, como que tienen una calle principal que es como que las rutas y cuando salen de ruta es cuando se cambian de calle”, comentó Camila, una ciudadana

“Es de mal gusto, de que requieras un camión y que no pase por la ruta que sí tiene que pasar o que no se para y te quedas esperando horas, incluso; de aquí que pase un camión. De que tú ya sabes que va a pasar por esa ruta y tú estás seguro de que va a pasar, y te quedas esperando y no pasa entonces, muy mal”, expresó otra habitante

“Muchas veces uno quiere agarrar un camión, no lo agarra, porque muchas veces unos vienen aquí corriendo, vienen jugando carreras. Por ejemplo, la ruta La Paz.”, destacó otro ciudadano.