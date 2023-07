Ciclistas Infantiles recorren canalecon de La Paz

La Paz. 02.07.23.- Más de 70 ciclistas, de entre 10 y 15 años, participaron en la segunda fecha del Serial Estatal de Ciclismo Infantil 2023, celebra da canalecón en La Paz. El objetivo principal de este evento, fue proporcionar a los jóvenes ciclistas una oportunidad invaluable para adquirir experiencia en el deporte y fortalecer sus habilidades.

En una entrevista exclusiva con el maestro de ciclismo de la región, se destacó la importancia de que los jóvenes se involucren temprano en la disciplina del ciclismo y se preparen adecuadamente. El entrenador resaltó la ubicación privilegiada de Baja California Sur, considerada una cuna del ciclismo nacional, que brinda a los jóvenes una base sólida para desarrollar su talento y alcanzar su máximo potencial en el deporte.

Mencionó que la media península es potencia en este deporte, el cual ha llevado a la gloria a distintos atletas sudcalifornianos representando a México, por lo que es importante comenzar con los entrenamientos desde jóvenes.

Durante la carrera, los padres de familia que se dieron cita apoyaron y vitorearon a sus hijos, quienes fueron mostrando su habilidad en la ruta establecida, las emociones se vivieron intensas, mientras los participantes pedalearon con determinación y valentía, buscando superar sus límites y alcanzar nuevas metas personales.

José, quien apenas lleva un año entrenando, se sintió contento, pero dijo que todavía le falta mucho por recorrer en este deporte, ya que quiere ser uno de los mejores ciclistas en México.

“Muy cansado, fueron casi 15 vueltas, pero lo importante y que siempre me enseñan mis papas y mi entrenador es no desistir, es lo que hice hoy y me tocó llegar a la meta, no gane ninguna posición, pero quiero seguir entrenando porque quiero representar a mi país en un futuro”.