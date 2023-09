Cleveland Browns firma a Kareem Hunt en reemplazo de Nick Chubb

Los Cleveland Browns han tomado medidas rápidas y decididas al firmar un contrato de un año con Kareem Hunt después de la devastadora lesión de Nick Chubb. Esta decisión ha sido un movimiento sorpresa que busca fortalecer el juego terrestre del equipo tras la lesión que puso fin a la temporada de Chubb en el reciente enfrentamiento contra los Pittsburgh Steelers.

El contrato de Hunt, que ha sido anunciado oficialmente por el equipo, está valorado en hasta 4 millones de dólares por el periodo de un año, según fuentes de la NFL Network. Esta firma representa el regreso de Hunt a los Browns después de un breve período como agente libre al comienzo de la temporada.

Browns signing RB Kareem Hunt to 1-year deal worth up to $4M. (via @tompelissero, @rapsheet) pic.twitter.com/Z4t5RKplhj

— NFL (@NFL) September 20, 2023