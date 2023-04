El cohete Starship de SpaceX explota en el primer vuelo

Este jueves, poco después de despegar en Texas, el cohete Starship, explotó durante su primer vuelo de prueba, el suceso fue visto en vivo durante la transmisión que efectuó la compañía estadounidense SpaceX.

El cohete despegó con éxito a las 8H33 hora local (13H33 GMT) desde Starbase, la base espacial de SpaceX en Boca Chica, Texas. Estaba programado que el propulsor se separara de la cápsula Starship tres minutos después del lanzamiento, pero la separación tuvo fallas y el cohete explotó.

El cohete Starship, fue desarrollado para viajes a la Luna y Marte por la empresa estadounidense SpaceX que pertenece al multimillonario Elon Musk.

El multimillonario Elon Musk y jefe de SpaceX, pese a la explosión del cohete Starship, felicitó al equipo que hizo posible el lanzamiento y anunció una nueva prueba “en unos meses”.

“Hemos aprendido mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses”, dijo en sus redes.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023