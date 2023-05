Fundadora del colectivo de búsqueda en Los Cabos exige seguridad para madres buscadoras

“Es más el amor que le tenemos a nuestros hijos que el miedo de que algo nos pase”, así lo expresó Elsy Carrillo Guatemala, fundadora del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo“, al lamentar el asesinato de la señora Teresa Magueyal, una madre buscadora que fue asesinada en Celaya, Guanajuato.

A lo largo de los años esposas, hijos y, sobre todo, madres se han armado de palas, picos y varillas para formar colectivos en búsqueda de sus seres queridos. No obstante, las labores cada vez se han recrudecido y han preocupado a las agrupaciones a lo largo y ancho del país, ya que desde el año 2021 a la fecha, siete personas han sido asesinadas por buscar a sus desaparecidos.

Por lo anterior, CPS Noticias y Tribuna de México tuvieron la oportunidad de acompañar a una brigada de búsqueda de la señora Elsy Carrillo Guatemala, fundadora del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”. En la entrevista, enfatizó que las autoridades deben garantizar mayor seguridad a los colectivos, ya que las madres son las que están haciendo el trabajo de las autoridades.

“Más que nada tenemos que tener al apoyo de las autoridades de cada entidad, porque a final de cuentas nosotras las madres somos las que estamos haciendo el trabajo de ellos, por ello yo creo que lo que más merecemos es tener mucha seguridad porque como madres no nos importa ir a donde sea, pero también andamos arriesgando nuestras vidas, entonces si es bien importante que las autoridades pongan atención en estos hechos como pasó con esta madre. Al final de cuentas nosotros no le hacemos daño a nadie, solo queremos encontrar a nuestros hijos”, expresó Elsy Carrillo Guatemala, fundadora del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”.

En cuanto a si han atravesado situaciones de peligro al introducirse en terrenos agrestes y poner en peligro su integridad física, explicó que los miedos desaparecen cuando se trata de buscar a sus hijos. Sin embargo, reiteró que existen muchas madres que no se unen a las brigadas de búsqueda por amenazas o represalias a sus familias. Del mismo modo, explicó que, hasta el momento, el colectivo no ha recibido amenazas o agresiones a su persona, pero enfatizó que no buscan a los culpables, sino a sus desaparecidos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en los últimos 10 años a nivel nacional, han desaparecido 189 mil 836 personas. En ese mismo periodo, pero en Baja California Sur, un total de 1 358 personas han desaparecido, de las cuales el 48,3% aún permanecen sin localizar.