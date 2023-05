Sí abusó sexualmente Trump de la periodista E. Jean Carroll: Jurado

Sí abusó sexualmente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la periodista, escritora y columnista E. Jean Carroll en el vestidor de una tienda de lujo en el estado de Nueva York, en la época de primavera del año de 1996, determinó hoy un jurado federal de Manhattan.

Tras deliberar durante más de dos horas y media, seis hombres y tres mujeres miembros del jurado, concluyeron ese veredicto que tiene origen en una demanda presentada por Carroll en noviembre del 2022 bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York.

De acuerdo a la historia, la periodista demandó a Trump por agresión sexual y difamación, al haber señalado que el magnate la violó en un probador de ropa de la tienda llamada Bergdorf Goodman en Manhattan, Estados Unidos en aquel año, además de que la difamó años posteriores cuando el expresidente hizo públicas las acusaciones.

Durante el proceso de investigación, Donald Trump no testificó ya que se trata de una demanda civil, no un juicio penal. Por lo tanto, la tarea principal del jurado fue determinar si el equipo de abogados de la periodista probó que Trump cometió agresión contra Carroll por una preponderancia de la evidencia, explica CNN.

La ex columnista de “Ask E. Jean” que apareció en la revista Elle desde 1993 hasta 2019, difundió su historia por primera ocasión en junio del 2019 al publicar parte de su libro titulado “Para qué necesitamos hombres” en la revista New York Magazine, antes del lanzamiento del libro.

“Y, aunque se supone que no debo decirlo, lo haré. Esta mujer no es mi tipo”, escribió Trump en Truth Social. “Mientras tanto, y para que conste, E. Jean Carroll no está diciendo la verdad, es una mujer con la que no tuve nada que ver, no conocí y no tendría ningún interés en conocerla si alguna vez tuviera la oportunidad. Ahora todo lo que tengo que hacer es pasar por más años de tonterías legales para limpiar mi nombre de los ataques falsos de ella y su abogado contra mí. ¡Esto solo le puede pasar a ‘Trump’!”, expresó.