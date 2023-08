Comunidad LGBTIQ+ pide respeto a sus derechos electorales

A través de las redes sociales, la organización civil Codisex Los Cabos A. C. compartió un oficio dirigido a Charlene Ramos, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur. El propósito de este oficio es asegurar la garantía de los Derechos Políticos Electorales de los Grupos de Atención Prioritaria.

Específicamente, se enfoca en las personas LGBTIQ+, ya que según las asociaciones que representan a esta comunidad, existe la preocupación de que sus derechos no estén siendo respetados.

En una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, Raúl Pérez, presidente de la organización, proporcionó más detalles sobre la solicitud presentada a la comisionada de los Derechos Humanos en Baja California Sur.

“El 26 de julio se publica en el Diario Oficial de Baja California Sur, el decreto con el cual se armoniza y se hacen algunas modificaciones sobre la reforma electoral, y estos ajustes que estamos viendo que se están realizando pues consideramos que no maximizan nuestros derechos político electorales como poblaciones LGBTQ+, es por ello que a través de un oficio hacemos la solicitud a la maestra Charlene Ramos, Comisionada por los Derechos Humanos en Baja California Sur, donde pedimos que se dictamine una acción de inconstitucionalidad, acción que solamente puede ser promovida desde su institución, ya que consideramos que no, nos aporta o no, nos abona a la deuda histórica que tenemos como poblaciones LGBTQ+”.

Según Raúl Pérez, en la mesa número 5 del Foro Estatal con miras a la Reforma Electoral, llevado a cabo el 25 de febrero de 2023, se discutieron temas de gran relevancia para ampliar los derechos político-electorales y mejorar las oportunidades de representación en el ámbito político. El propósito era lograr mayores beneficios para una población históricamente discriminada.

“Tuvimos en Los Cabos la oportunidad de tener una Síndica Municipal, pero de qué beneficia que exista una Síndica municipal, cuando Mulegé no tiene esta misma facultad, esta misma oportunidad, es por ello que queremos que esto sea replicado en todos los municipio y no solamente en uno, y dejándolo justamente a las facultades de los partidos políticos quienes con cumplir con uno de los municipio ya dan por sentado que se cumplió con este principio, por ende creemos que no es correcto, otra de las cosas es que no se contemplan los espacio de representación proporcional para las poblaciones LGBTQ+”.