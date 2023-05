CONADE niega apoyo a ciclista Cabeña para viajar a Panamericanos en Paraguay

El sueño de varios ciclistas sudcalifornianos de participar en los Juegos Panamericanos en Paraguay ha quedado frustrado por decisiones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). A pesar de que un grupo de 15 ciclistas logró su clasificación, la dependencia decidió no apoyarlos, dando prioridad solo a los atletas considerados con garantía de medalla.

Los padres de los deportistas comenzaron a recaudar fondos por su cuenta, pero la incertidumbre continuó. Aunque confirmaron que los 15 ciclistas estaban inscritos, la CONADE no les dio una solución definitiva.

“El martes, mi hija me mandó un mensaje diciéndonos que definitivamente la CONADE no iba a hacer absolutamente nada para apoyarlos. Entonces, pensé: ‘no pasa nada, me movilizo para conseguir recursos’. Al día siguiente, me llamó de nuevo y me dijo: ‘no muevas nada, creo que la situación va más allá de que nosotros podamos pagar nuestro viaje. Estoy hablando con el entrenador, en cuanto termine, me comunico contigo’. Después, me volvió a llamar y me dijo: ‘no tiene caso que vayamos'”.