CONAGUA trabaja en autorizar barandales en zona federal del Canalecón

Tras la apertura del Canalecón en el sur de la capital, algunos vecinos han denunciado la ausencia de barandillas, contenedores de basura y accesos para personas con discapacidad, subrayando la importancia de garantizar la seguridad en estos espacios y llamando a las autoridades a considerar estas mejoras.

Patricia Ahumada Verdugo, directora de Gestión Integral de la Ciudad, explicó que se está trabajando con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para atender las peticiones de los ciudadanos en la zona del canal, ya que este organismo es el encargado de salvaguardar y custodiar los cauces naturales del agua.

“Si quisiéramos que por parte de CONAGUA nos apoyaran con ese sentido, sin embargo, nos comentan que como es un canal de aguas, a la hora de la bajada de agua no puede haber ningún elemento obstruyendo el paso. Las escaleras ya estaban colocadas, en su momento entiendo que las habrá hecho la parte federal por parte de CONAGUA y nosotros hemos comentado que es la petición de la gente, que se coloquen más de estos elementos de escaleras para poder acceder a lo largo del canal y ellos están revisando en qué puntos podrían colocarlos”.

En cuanto a los accesos para personas con discapacidad, Ahumada Verdugo añadió que se está trabajando para hacerlos más visibles, siguiendo las directrices establecidas por dicha comisión.

“Estamos marcando las cebras peatonales porque es hasta donde nos permite la pintura, sin embargo, no podemos intervenir en las pendientes que serían ideales, solamente podemos llegar hasta la pendiente para cruzar de calle a calle”.

En el proceso de urbanización, las autoridades municipales y estatales no tienen la autoridad para decidir sobre el canal, por donde fluye el agua, ya que se trata de una zona federal. Por lo tanto, los botes de basura no podrían estar dentro del canal y las barandillas no deberían obstruir el paso del agua.

Por último, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, afirmó que se han invertido más de 16 millones de pesos en la obra, incluyendo la pintura del Canalecón, la construcción de aceras y la iluminación.